Offenbach (dpa) - Heute wechseln sich im Norden und der Mitte Sonne und Wolken ab. Schon am Vormittag kommt es an den Küsten und im angrenzenden Binnenland zu Schauern und einzelnen Gewittern, die im Tagesverlauf bis in die Mittelgebirge ausgreifen und sich dabei intensivieren.

Im Süden ist es am Vormittag stärker bewölkt oder bedeckt, vor allem in Richtung Alpen kann es dabei auch noch länger regnen, sagte der Deutsche Wettersienst (DWD). Später lassen die Niederschläge dort nach und es kann gebietsweise auflockern. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 17 bis 23 Grad. Von Gewitter- und Schauerböen abgesehen weht der Wind schwach, nach Norden hin auch mäßig und an den Küsten zum Teil stark böig um West.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es im Küstenbereich weitere Schauer, die auch von Blitz und Donner begleitet sein können. Auch am Alpenrand sind noch letzte Tropfen möglich. Ansonsten klingen die Schauer rasch ab und die Wolken lockern auf. In den schwachwindigen Gebieten kann sich gebietsweise Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Frühe zwischen 14 Grad auf den Inseln und teils nur 6 Grad in exponierten Tälern der Mittelgebirge.