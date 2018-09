Kairo (AFP) Bei der Räumung von Protestcamps in Kairo sind am Mittwoch mehr als hundert Anhänger des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi getötet worden. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP zählte in drei improvisierten Leichenhallen auf dem Rabaa-al-Adawija-Platz allein 124 Tote. Über weitere mögliche Opfer an einem anderen Platz in Kairo, der von den Regierungsgegnern besetzt gehalten worden war, sowie bei Ausschreitungen in anderen Landesteilen lagen zunächst keine überprüfbaren Angaben vor. Die Demonstranten sprachen zuletzt von mehr als 2200 Toten und etwa 10.000 Verletzten.

