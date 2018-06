Kairo (AFP) - (AFP) Unter den Opfern des tödlichen Polizeieinsatzes in Kairo ist laut der islamistischen Muslimbruderschaft auch die Tochter eines ihrer Anführer. Die siebzehnjährige Asmaa al-Beltagui sei bei den Zusammenstößen am Protestlager auf dem Rabaa-al-Atawija-Platz getötet worden, sagte der Sprecher der Muslimbrüder, Gehad al-Haddad, am Mittwoch. Der Tochter des polizeilich gesuchten Anführers Mohammed al-Beltagui wurde laut einer Sprecherin der Protestbewegung in die Brust und in den Rücken geschossen.

