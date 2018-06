Kairo (AFP) Nach den blutigen Zusammenstößen zwischen den ägyptischen Sicherheitskräften und Anhängern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi ist ein einmonatiger Ausnahmezustand über das Land verhängt worden. Das teilte das Präsidialamt in Kairo am Mittwoch mit. Der Ausnahmezustand, der Behörden und Sicherheitskräften Sonderrechte beim Vorgehen gegen Proteste und Versammlungen einräumt, werde um 16.00 Uhr (MESZ) beginnen, hieß es in einer Erklärung, die kurz vor diesem Zeitpunkt im staatlichen Fernsehen verlesen wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.