Berlin (dpa) - Drei Kleinwagen aus dem Volkswagen-Konzern führen die Auto-Umweltliste 2013/14 an. Auf dem ersten Platz der Rangliste des Verkehrsclubs Deutschland landeten punktgleich der VW eco up, der Seat Mii Ecofuel und der Skoda Citigo CNG Green tec. Die drei Autos fahren mit Erdgas und seien technisch baugleich, sagte VCD-Experte Gerd Lottsiepen. Sie stießen lediglich 79 Gramm des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid pro Kilometer aus. Auch die Belastung mit anderen Schadstoffen und der Lärm fließen in die Beurteilung mit ein.

