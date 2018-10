Wiesbaden (AFP) Die deutsche Wirtschaft hat nach dem schwachen Jahresbeginn im zweiten Quartal deutlich an Schwung gewonnen: Die Wirtschaftsleistung legte von April bis Juni um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Positive Impulse seien vor allem aus dem Inland gekommen. Konsum und Investitionen zogen demnach deutlich an. Auch seien die Exporte im Vorquartalsvergleich etwas stärker gestiegen als die Importe.

