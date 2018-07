Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) wird am Mittwoch zu politischen Gesprächen in Tunesien erwartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts will er in der Hauptstadt Tunis mit Vertretern von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft zusammenkommen, um sich ein Bild von der derzeit krisenhaften Lage in dem nordafrikanischen Land zu machen. Am Mittwoch stehen demnach Treffen mit Präsident Moncef Marzouki, Außenminister Othman Jarandi und dem Chef der mächtigen Gewerkschaft UGTT, Houcine Abassi, auf Westerwelles Programm.

