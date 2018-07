Tunis (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat in Tunesien alle Parteien zum Dialog aufgerufen, um eine gewaltsame Eskalation der Krise wie in Ägypten zu vermeiden. "Das, was gerade in Ägypten stattfindet, darf nicht in Tunesien passieren", sagte Westerwelle nach einem Gespräch mit dem tunesischen Präsidenten Moncef Marzouki am Mittwoch. "Deswegen ist es wichtig, dass Brücken gebaut werden, dass Ausgleich stattfindet."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.