Köln (SID) - Fast die Hälfte der Fußballfans in Deutschland erwartet nach dem erneuten EM-Titelgewinn des DFB-Teams einen Aufschwung des Frauenfußballs. Diese Meinung vertraten nach dem Triumph der deutschen Fußballerinnen in Schweden im vergangenen Monat 47 Prozent der Befragten in der repräsentativen August-Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID), durchgeführt durch das Nürnberger Marktforschungsinstituts puls.

42 Prozent sehen derweil keinen Aufwind durch den Erfolg, 11 Prozent machten keine Angaben.