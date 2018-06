Kaiserslautern (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die WM-Saison mit einem 3:3 gegen Paraguay eröffnet. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw lag in Kaiserslautern gegen die in der WM-Qualifikation bereits gescheiterten Südamerikaner nach 13 Minuten sogar schon 0:2 zurück. Jose Nunez und Wilson Pittoni hatten die Gäste in Führung geschossen. Ilkay Gündogan und Thomas Müller glichen zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. Miguel Samudio brachte Paraguay nochmals in Führung, ehe Lars Bender noch das Remis rettete.

