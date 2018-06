Kaiserslautern (dpa) - Mit den zuletzt angeschlagenen Marco Reus und Ilkay Gündogan bestreitet die Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel in der WM-Saison gegen Paraguay.

Bundestrainer Joachim Löw bot die am Vortag noch ärztlich behandelten Profis von Borussia Dortmund am Mittwochabend in der Startelf auf. Reus hatte einen Infekt, Gündogan Rückenprobleme. In der Innenverteidigung vertraut Löw auf England-Legionär Per Mertesacker und Dortmund-Profi Mats Hummels.

Kapitän Philipp Lahm bestreitet seine 99. Partie für die DFB-Elf. Komplettiert wird die Abwehrkette vor Torwart Manuel Neuer auf der linken Seite von Marcel Schmelzer. Im defensiven Mittelfeld spielt neben Gündogan wie erwartet Sami Khedira. Davor bilden Thomas Müller und Mesut Özil mit Reus die offensive Dreierreihe.

Einzige Sturmspitze ist in seiner Fußball-Heimat Kaiserslautern der Wahl-Römer Miroslav Klose in seinem 128. Länderspiel. Mit einem Tor kann Klose den Rekord von 68 Länderspieltreffern von Gerd Müller einstellen.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Lahm, Mertesacker, Hummels, Schmelzer - Khedira, Gündogan - Müller, Özil, Reus - Klose