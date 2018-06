Mumbai (AFP) Bei einer Explosion auf einem indischen U-Boot mit 18 Besatzungsmitgliedern an Bord sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet worden. Dies bestätigte Verteidigungsminister A. K. Antony, ohne nähere Angaben zur Zahl der Toten zu machen. Die Explosion in einem Hafenbecken der Millionenmetropole Mumbai hatte nach Angaben der indischen Marine einen Brand verursacht, später sank das U-Boot teilweise.

