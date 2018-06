Tunis (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat Regierung und Opposition in Tunesien zur Kompromissbereitschaft bei der Lösung der politischen Krise in ihrem Land aufgerufen. Was gerade in Ägypten stattfinde, das dürfe in Tunesien nicht passieren, sagte er nach einem Treffen mit Staatspräsident Moncef Marzouki in Tunis. Seit der Oppositionspolitiker Mohamed Brahmi Ende Juli vermutlich von Islamisten ermordet wurde, gibt es in Tunis täglich Demonstrationen. Die Demonstranten fordern einen Machtverzicht der islamistischen Regierungspartei.

