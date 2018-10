Tel Aviv (dpa) - Israel hat 26 palästinensische Langzeithäftlinge freigelassen - als positives Signal vor den neuen Friedensgesprächen. Die Häftlinge wurden an den Kontrollpunkten von Hunderten Menschen jubelnd in Empfang genommen. Heute ist in Jerusalem die zweite Runde der Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern geplant.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte die schrittweise Freilassung von insgesamt mehr als 100 Langzeithäftlingen als Bedingung für neue Gespräche gefordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.