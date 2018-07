Los Angeles (dpa) - Schauspielerin Sandra Oh, die seit 2005 in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" die ehrgeizige Ärztin Cristina Yang spielt, hängt den Kittel an den Nagel.

Sie habe ihrer Rolle alles gegeben, sagte Oh dem Branchenblatt "Hollywood Reporter". Es sei an der Zeit, von dem Charakter Abschied zu nehmen.

Die Serie um die turbulenten Karrieren junger Assistenzärzte in Seattle, in der auch Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Justin Chambers und Chandra Wilson mitspielen, zählt zu den Hit-Serien des US-Senders ABC.

Oh will nach der kommenden zehnten Staffel aussteigen. Die Serie brachte der kanadischen Schauspielerin mit koreanischen Wurzeln fünf Emmy-Nominierungen ein. 2006 gewann sie einen Golden Globe für ihren Auftritt im weißen Kittel. Oh hat auch schon in Dutzenden Filmen mitgespielt, etwa in den romantischen Streifen "Unter der Sonne der Toskana" und "Sideways".