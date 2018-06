Monaco (AFP) Das Fürstenhaus von Monaco feiert in zwei Wochen eine mit Spannung erwartete Hochzeit: Der älteste Sohn von Prinzessin Caroline, Andrea Casiraghi, wird seiner Verlobten Tatiana Santo Domingo am 31. August das Jawort geben, wie das Fürstenhaus am Mittwoch mitteilte. Weitere Angaben etwa zu Ort und Ablauf der Feiern wurden zunächst nicht gemacht. Die Hochzeit wird damit rund zwei Jahre nach der prunkvollen Eheschließung von Fürst Albert II. mit der Südafrikanerin Charlene Wittstock im Juli 2011 gefeiert.

