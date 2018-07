Maiduguri (AFP) - (AFP) Das nigerianische Militär hat nach eigenen Angaben den Vize-Chef der islamistischen Sekte Boko Haram getötet. Die Streitkräfte hätten Momodu Bama alias Abu Saad während eines Angriffs von Boko Haram am 4. August getötet, teilte das Militär am Mittwoch mit. Er sei der Stellvertreter des Sektenführers Abubakar Shekau gewesen. Bei den Kämpfen am 4. August im Nordosten des Landes waren nach Militärangaben insgesamt 35 Menschen ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.