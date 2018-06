Arlington (SID) - Für Baseball-Superstar Manny Ramirez hat sich die Hoffnung auf eine Rückkehr in die nordamerikanische Profiliga MLB vorerst zerschlagen. Die Texas Rangers haben den Vertrag mit dem 41-Jährigen aus der Dominikanischen Republik für ihr Farmteam Round Rock Express aufgelöst. Der Homerun-Spezialist war vor wenigen Wochen nach einem Engagement in Taiwan in die USA zurückgekehrt, konnte sich aber nicht für den MLB-Kader der Texaner empfehlen.

"Im Moment ist im Klub kein Platz für Manny", sagte Rangers-Generalmanager Jon Daniels. Der umstrittene Ramirez, zwölfmaliger Allstar sowie zweimaliger World-Series-Gewinner mit den Boston Red Sox, war mehrmals wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien auffällig und zweimal für jeweils 50 Spiele gesperrt geworden. Mit 555 Homeruns liegt Ramirez in der "ewigen" Bestenliste der MLB auf Platz 14. In den ersten acht seiner 30 Spiele für Round Rock gelang ihm das Kunststück dreimal - danach aber nicht mehr.