Berlin (SID) - Witali Klitschko wird 2013 nicht mehr in den Ring steigen. Der Schwergewichts-Weltmeister der WBC laboriert an einer Handverletzung und musste seine Pflichtverteidigung gegen den kanadischen Herausforderer Bermane Stiverne absagen.

Der 42-Jährige reiste extra nach Mexiko, um WBC-Präsident Jose Sulaiman zu informieren. Ob ihm der WM-Titel aberkannt wird, ist fraglich. Der Verband will über weitere Schritte beraten. Der ältere der beiden Klitschko-Brüder wies erneut alle Rücktritts-Gerüchte von sich. Er habe allerdings auch in der Politik viel vor. Im Jahr 2015 wolle er in seiner ukrainischen Heimat für das Amt des Präsidenten kandidieren.