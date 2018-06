Cincinnati (dpa) - Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki ist beim WTA-Turnier in Cincinnati schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Berlinerin musste sich nach einem knapp zweieinhalbstündigen Match Jelena Jankovic aus Serbien mit 6:7, 7:5 und 2:6 geschlagen geben.

Für die Weltranglisten-18. Lisicki war der Auftritt bei der verpatzten US-Open-Generalprobe in Cincinnati das erste Turnier seit dem verlorenen Wimbledon-Endspiel gegen die Französin Marion Bartoli am 6. Juli. Die US Open in New York beginnen am 26. August. In der kommenden Woche will Lisicki beim Turnier in New Haven antreten.

