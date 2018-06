Kairo (dpa) - Der ägyptische Übergangspräsident Adli Mansur hat nach schweren Unruhen am Mittwoch für einen Monat den Notstand ausgerufen. Das berichteten die staatlichen Medien.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bei Straßenkämpfen landesweit mindestens 95 Menschen getötet und 874 verletzt.

Der Präsident erklärte, die Armee solle der Polizei helfen, gegen Sabotageakte vorzugehen. Sympathisanten des entmachteten Präsidenten Mohammed Mursi hatten am Mittwoch, nachdem die Polizei ihre Protestlager in Kairo attackiert hatte, mehrere öffentliche Gebäude in verschiedenen Provinzen gestürmt. In Sohag, Al-Minia und Al-Arisch griffen Extremisten Kirchen an.