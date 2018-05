Kairo (dpa) - Eskalation in Ägypten: Bei der Räumung zweier von Islamisten errichteten Protestlagern in Kairo hat es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Der Zugverkehr von und nach Kairo wurde eingestellt. In Oberägypten attackierten radikale Islamisten christliche Gotteshäuser.

