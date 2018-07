Kairo (dpa) - Bei Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern des entmachteten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi ist am Abend in Kairo ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Zeitung "Al-Ahram" online berichtet, feuerte die Polizei Tränengas auf die Menschenmenge ab, um die gegnerischen Gruppen zu trennen. Mehrere Demonstranten wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt. Hunderte Islamisten waren gestern in mehreren Demonstrationszügen durch die ägyptische Hauptstadt gezogen.

