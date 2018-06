Kairo (dpa) - Bei der Räumung von zwei Protestlagern der Islamisten in Kairo sind bisher 14 Menschen getötet worden. Das verlautete am Mittwoch aus Sicherheitskreisen in der ägyptischen Hauptstadt.

Unter den Toten seien vier Polizisten. Die Zahl der Opfer werde vermutlich noch steigen, sagte ein Beamter.

Die Muslimbrüder, die den Protest organisiert hatten, sprachen von Dutzenden von Toten. Ein Helfer im Lazarett der Demonstranten vor der Rabea-al-Adawija-Moschee sagte der Nachrichtenagentur dpa, bis zum frühen Mittag seien 20 Demonstranten getötet worden.

Augenzeugen berichteten, die Polizei habe zunächst nur Tränengas auf die Demonstranten in den Vierteln Nasr-City und Giza abgefeuert. Die Protestierenden hätten sich mit Flaschen und Steinen gewehrt. Später seien von beiden Seiten Schüsse gefallen. Die Kundgebung auf dem Al-Nadha-Platz in Giza löste sich nach drei Stunden auf. In Nasr-City leistete ein harter Kern weiter Widerstand.

Nachdem die Räumung begonnen hatte, protestierten Anhänger der Muslimbrüder in mehreren Provinzen. Auf dem Sinai stürmten bewaffnete Islamisten mehrere öffentliche Gebäude. In Sohag in Oberägypten wurde eine Kirche angezündet. Ziel der Dauerproteste in Kairo war es, die Wiedereinsetzung von Präsident Mohammed Mursi zu fordern. Die Armee hatte Mursi am 3. Juli entmachtet.