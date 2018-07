Kairo (dpa) - Bei der Räumung des Islamisten-Protestlagers an der Rabea-al-Adawija-Moschee in Kairo haben Polizisten und Demonstranten aufeinander geschossen. Ein dpa-Reporter hörte heftige Schusswechsel direkt neben der Moschee und sah, wie gepanzerte Fahrzeuge der Polizei in die Mitte des Zeltlagers vordrangen. Andernorts in dem zur Hälfte zerstörten Protestlager habe die Polizei ausschließlich Tränengas eingesetzt, als sie von wütenden Demonstranten mit Steinen beworfen wurde. Am Morgen hatte die Polizei mit der Räumung begonnen.

