New York (AFP) - (AFP) Die US-Justiz hat am Mittwoch Strafverfahren gegen zwei frühere Händler der Bank JPMorgan Chase eingeleitet, die in die Affäre um den sogenannten Wal von London verwickelt sein sollen. Beide hätten ab Frühjahr 2012 die Bücher der Bank gefälscht, "um Verluste hunderter Millionen Dollar zu verbergen", hieß es in der Anklageschrift. Wegen der Tricksereien des Spaniers Javier Martín-Artajo und des Franzosen Julien Grout habe die größte US-Bank falsche Quartalsergebnisse präsentiert, lautet der Vorwurf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.