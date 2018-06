Frankfurt/Main (dpa) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG verlangt nach den massiven Personalproblemen im Stellwerk Mainz mehr Einfluss auf die Dienstpläne der Deutschen Bahn.

Bei einem Treffen mit den Personalvorständen der Bahn am Mittwoch in Frankfurt forderte der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner zusätzliche Neueinstellungen in allen Bereichen des Unternehmens, vermied es aber, eine konkrete Zahl zu nennen. Man strebe eine Vereinbarung an, die den Arbeitnehmervertretern künftig mehr Einfluss bei der Personal- und Dienstplanung einräume. Schließlich hätten Betriebsräte und Gewerkschaft bereits häufig vor Engpässen gewarnt.

Anlass für die Verhandlungen sind massive, seit Wochen anhaltende Probleme im Stellwerk Mainz, wo nicht genügend Fahrdienstleiter vorhanden sind. "Mainz ist die Spitze des Eisbergs", sagte Kirchner. Konzernweit seien 8 Millionen Überstunden und 9 Millionen Stunden ausstehender Urlaub aufgelaufen. "Unsere Forderung ist eine Personalplanung, die sicherstellt, dass die Kollegen ihren Urlaub bekommen und freie Tage tatsächlich frei sind."

Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber nannte die Vorgänge in Mainz ein "Debakel, das nicht mehr passieren darf." Er wehrte sich aber gegen den Vorwurf, bei der Bahn gebe es keine Personalplanung. Man nehme den demografischen Wandel ernst, was sich in 20 000 Neueinstellungen in den vergangenen Jahren zeige. Allein im ersten Halbjahr 2013 habe die Bahn 2000 neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Am Abend wollte noch Bahnchef Rüdiger Grube mit der EVG-Spitze sprechen.

Der Bund als Eigentümer plant weiterhin keinen Börsengang der Bahn, auch wenn dies von FDP-Bundesministern ins Spiel gebracht worden ist. Die Bemühungen für eine Teilprivatisierung der Transportsparten des Konzerns seien in dieser Legislaturperiode nicht fortgesetzt worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Mit Blick auf die Probleme in Mainz liege zudem in einer Privatisierung "nicht das Mittel, mit dem man die derzeitige äußerst ungute Lage löst".

Die EVG hielt der Bahn vor, den aktuellen Engpass im Stellwerk selbst angeordnet zu haben. Nach einem Beinahezusammenstoß zweier S-Bahnen am 1. August sei die Arbeitsbelastung der Fahrdienstleiter reduziert worden, um sich gegenüber Staatsanwaltschaft und Eisenbahnbundesamt keine Blöße zu geben. Einen Zusammenhang zwischen der Unterbesetzung und dem Beinaheunfall vom Monatsbeginn sieht EVG-Chef Kirchner aber nicht: "Das wäre nach unserer Einschätzung auch passiert, wenn dort fünf Fahrdienstleiter gesessen hätten." Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Nach Darstellung des Mainzer DB-Netz-Betriebsrats hatte das Unternehmen im Vorfeld des Chaos bei plötzlichen Ausfällen die Besetzung im Stellwerk gelegentlich reduziert. Dann seien etwa Rangierfahrten reduziert und Baustellen abgesagt worden, um die Belastung für die Fahrdienstleiter zu verringern, erläuterte Betriebsrat Dirk Eisenbarth. "Deshalb war es machbar, aber auch kein Dauerzustand." Den Beinaheunfall habe die Bahn zum Anlass genommen, den Druck auf die Fahrdienstleiter zu verringern.

Die EVG kritisierte auch Bahnchef Grube, weil er Stellwerksmitarbeiter in deren Urlaub angerufen hatte. "Dass Mitarbeiter, die dringend Urlaub brauchen, vom obersten Konzernlenker persönlich angerufen werden, halte ich für ein Ding der Unmöglichkeit", sagte Kirchner. Die Bahn verteidigte die Telefonaktion. "Im Interesse unserer Kunden, des Unternehmens und aller unserer über 300 000 Mitarbeiter hat er eine Handvoll Kollegen in Mainz angerufen, und sie darum gebeten, sich zu überlegen, ob sie nicht ihren Urlaub verschieben könnten", sagte Konzernsprecher Oliver Schumacher. "Ausdrücklich sollten sie eine Nacht darüber schlafen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte das bundeseigene Unternehmen auf, eine ausreichende Personalstärke sicherzustellen. "Es geht jetzt erstmal darum, dass ausgebildetes Personal da ist und dass man daran arbeitet, diese Personaldecke so auszustatten, dass auch in Krankheits- und Urlaubsfällen nicht jedes Mal Tausende von Menschen leiden müssen", sagte Merkel in der Sendung "Forum Politik" des TV-Senders Phoenix und des Deutschlandfunks.

