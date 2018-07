Frankfurt/Main (dpa) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will nach den massiven Personalproblemen im Stellwerk Mainz bei der Gestaltung der Dienstpläne der Deutschen Bahn künftig stärker mitreden. Bei einem Treffen mit den Personalvorständen der Bahn in Frankfurt forderte der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner zusätzliche Neueinstellungen in allen Bereichen des Unternehmens. Man strebe eine Vereinbarung an, die den Arbeitnehmervertretern künftig mehr Einfluss bei der Personal- und Dienstplanung einräume. Anlass für die Verhandlungen sind massive Probleme im Stellwerk Mainz.

