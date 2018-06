Kairo (AFP) - (AFP) Die Opferzahl der Unruhen in Ägypten am Mittwoch hat sich laut der Regierung auf mindestens 525 erhöht. Allein bei der Räumung des Protestlagers der Anhänger des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi auf dem Kairoer Rabaa-al-Adawija-Platz seien 202 Menschen getötet worden, sagte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. 78 Menschen seien in Gizeh getötet worden, wo auf dem Al-Nahda-Platz das zweite kleinere Protestcamp der Islamisten war.

