Shanghai (AFP) Die lahmende Konjunktur in China lässt die Zahl der Millionäre dort langsamer als bislang wachsen. 1,05 Millionen Chinesen besaßen im vergangenen Jahr mehr als zehn Millionen Yuan (1,2 Millionen Euro), wie die am Mittwoch präsentierte traditionelle Studie des Forschungsinstitutes Hurun und der Beratungsfirma GroupM Knowledge ergab. Das waren nur drei Prozent mehr als 2011 - womit die Zahl der Millionäre so langsam wuchs wie seit fünf Jahren nicht mehr.

