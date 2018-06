New York (dpa) - Können Nutzer künftig per Facebook bezahlen? Daran arbeitet das weltgrößte Online-Netzwerk. Facebook will demnächst in den USA einen Dienst testen, mit dem es Zahlungen bei ausgewählten Handelspartnern abwickeln kann, berichtet ein "Wall Street Journal"-Blog. Facebook-Mitglieder können bereits ihre Bankdaten bei dem Netzwerk hinterlegen, um etwa Geschenke für andere Nutzer oder virtuelle Gegenstände zu kaufen. Künftig könnten sie dann bei anderen Anbietern über Facebook bezahlen.

