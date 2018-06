Istanbul (AFP) Nach Bombenwarnungen haben Experten der türkischen Polizei am Istanbuler Atatürk-Flughafen fünf Maschinen durchsucht, die nach Deutschland fliegen sollten. Der Hinweis mit Bezug auf Deutschland-Flüge der halbstaatlichen Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) sei am Mittwochabend bei der Polizei eingegangen, meldeten türkische Medien am Donnerstag.

