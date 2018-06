München (AFP) - (AFP) Der Filmproduzent Oliver Berben zeigt Interesse an einer Verfilmung des Falls Gustl Mollath. "Ich halte den Stoff für wahnsinnig interessant und auch für verfilmungswert", sagte der Geschäftsführer der Produktionsfirma Constantin Film am Donnerstag "Focus Online". Die Geschichte des aus der geschlossenen Psychiatrie entlassenen Mollath sei nicht nur "sehr stark" wegen dessen Persönlichkeit. Sie spiegele auch ein Bild der Gesellschaft wider, weil sie "einen so starken Einfluss über sein Privatleben hinaus genommen hat, nämlich bis in die höchsten Ebenen der Politik".

