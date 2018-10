Berlin (AFP) Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) rät Arbeitnehmern vor einer Entscheidung zwischen Riesterrente und betrieblicher Altersvorsorge zu einer genauen Analyse ihrer Einkommens- und Familiensituation. Das in der Öffentlichkeit oft zu hörende Argument, dass der Abschluss einer Riesterrente bei niedrigeren Einkommen wegen der staatlichen Zulagen generell günstiger sei, stimme so nicht, erklärte das DIA am Donnerstag in Berlin unter Verweis auf eine eigene Untersuchung.

