Berlin (AFP) Der ägyptische Botschafter in Deutschland ist am Donnerstag ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte, auf Veranlassung von Minister Guido Westerwelle (FDP) sei dem Diplomaten die Haltung der Bundesregierung zu den Geschehnissen in Ägypten "in aller Deutlichkeit" dargelegt worden. Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Anhängern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi waren am Mittwoch landesweit mehr als 460 Menschen getötet worden.

