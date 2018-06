Dortmund (SID) - Torwart Roman Weidenfeller vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund wäre sich auch für die Rolle als dritter Keeper bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien nicht zu schade. "Falls der Deutsche Fußball-Bund meine Hilfe benötigt, stehe ich gerne zur Verfügung. Dann fahre ich im nächsten Jahr selbstverständlich auch als Nummer drei mit zur Weltmeisterschaft", sagte der 33 Jahre alte Schlussmann im kicker-Interview. Zuletzt hatte sich Bundestrainer Joachim Löw ("Ich erkenne mit größten Respekt seine Leistung an. Er ist in den letzten zwei, drei Jahren eine Persönlichkeit geworden, und er ist einer der Köpfe der Dortmunder Mannschaft") sehr positiv über den BVB-Routinier geäußert.

Das Thema Nationalmannschaft hat Weidenfeller laut eigener Aussage "zu keinem Zeitpunkt" abgehakt, er betonte: "Über die Anerkennung des Bundestrainers freue ich mich sehr." Im Augenblick gilt Bayern-Keeper Manuel Neuer (27) als Nummer eins im DFB-Team, dahinter ist der Hamburger Torhüter René Adler (28) als erster Ersatzmann vorgesehen. Der Gladbacher Marc-André ter Stegen (21) sammelt derzeit wieder in der U21-Auswahl internationale Spielpraxis.

Weidenfeller hat sich für den WM-Qualifikations-Doppelpack am 6. und 10. September gegen Österreich bzw. die Färöer jedenfalls noch nichts vorgenommen: "Da ich mein Privatleben immer kurzfristig plane, steht an diesen beiden Daten bisher nichts Besonders an."