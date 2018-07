Tokio/Peking (dpa) - Japanische Regierungsmitglieder sind am Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg in den umstrittenen Yasukuni-Schrein für die Kriegstoten gepilgert. Die Aktion löste in China, Südkorea und Taiwan heftige Proteste aus.

In dem Heiligtum in Tokio werden auch verurteilte Kriegsverbrecher geehrt. Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua kritisierte die Billigung der Ministerbesuche durch den rechtskonservativen Regierungschef Shinzo Abe und jüngste "provokative" Äußerungen seiner Kabinettsmitglieder.

Die Staatsagentur warf der japanischen Regierung vor, mit ihrem beunruhigenden Rechtsruck "zu weit gegangen" zu sein. Japans Nachbarn hätten Angst vor einer "gefährlichen Wiederbelebung seiner militaristischen Vergangenheit".

Aus Rücksicht auf die wegen des Streits um eine Inselgruppe ohnehin angespannten Beziehungen zu China und den Empfindlichkeiten auch in Südkorea war Regierungschef Abe dem Schrein ferngeblieben. Er äußerte gleichwohl sein Bedauern, nicht in das Shinto-Heiligtum gehen zu können.