Hongkong (AFP) - (AFP) Hongkong hat eine neue "Super Ironwoman" - so tauften Augenzeugen eine Frau, die mit einem todesmutigen Einsatz im Hafen der chinesischen Metropole einen Ertrinkenden rettete. Louise Chow joggte am Victoria Hafen, als sie dutzende Menschen sah, die den Rettungsversuchen für den jungen Mann bewohnten, wie örtliche Medien am Donnerstag berichteten. Sie habe sofort ihre Schuhe und Socken ausgezogen und sei in die von einem Taifun aufgepeitschten Gewässer gesprungen, sagte Chow anschließend "Apple Daily".

