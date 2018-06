Tunis (dpa) – Die Bundesregierung will Tunesien mit weiterer politischer und wirtschaftlicher Unterstützung aus der Krise helfen. "Wir stehen an der Seite des tunesischen Volkes und der Demokratie", sagte Außenminister Guido Westerwelle nach einem Treffen mit dem islamistischen Ministerpräsidenten Ali Larayedh in Tunis. Westerwelle betonte, dass auch die Hilfe bei der Terrorbekämpfung fortgesetzt werde. Er verwies darauf, dass bereits jetzt 100 Projekte mit 50 Millionen Euro finanziert würden, um den Übergang zur Demokratie zu fördern.

