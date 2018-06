Tokio (AFP) - (AFP) Mindestens 40 Besucher eines Feuerwerks in der ostjapanischen Präfektur Kyoto sind nach Medienberichten offenbar durch die Explosion einer Gasflasche verletzt worden. Die Detonation habe sich am Donnerstagabend kurz vor Beginn der Show bei einem Imbissstand ereignet, berichtete der öffentliche Rundfunksender NHK. Viele Opfer seien schwer verletzt worden, zwei von ihnen erlitten Brandwunden am ganzen Körper, hieß es unter Berufung auf Feuerwehrleute.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.