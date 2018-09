Tokio (AFP) Zwei Mitglieder des japanischen Regierungskabinetts haben am Donnerstag den umstrittenen Yasukuni-Schrein in Tokio besucht. Minister Yoshitaka Shindo, der für Innere Angelegenheiten und Kommunikation zuständig ist, erschien am frühen Morgen an dem Gedenkort für die japanischen Toten des Zweiten Weltkriegs, wie ein AFP-Videoreporter beobachtete. Anwesend war außerdem Keiji Furuya, der sich in der Regierung um von Nordkorea entführte Japaner kümmert. Im Laufe des Tages wurden Dutzende weitere japanische Politiker an dem Schrein erwartet. Das Land erinnert in diesen Tagen an seine Kapitulation im Zweiten Weltkrieg.

