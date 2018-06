Essen (dpa) - Familiendrama in Essen: Nach Schüssen in einem Mehrfamilienhaus am Abend ist eine 19-Jährige gestorben, ihre Mutter wurde lebensgefährlich verletzt. Bei dem Schützen handelt es sich laut Polizei um den Vater und Ehemann der Opfer. Nach dem 50-Jährigen werde nun gefahndet, sagte ein Sprecher am Abend. Der Mann sei bewaffnet und auf der Flucht. Zeugen hätten nach der Tat einen Mann - vermutlich den 50-Jährigen - aus dem Haus laufen sehen, so der Sprecher. Ob er zu Fuß oder mit einem Auto geflohen sei unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.