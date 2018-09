Merching (dpa) - Die Polizei hat im schwäbischen Merching einen Randalierer erschossen, der zuvor auf die Beamten gefeuert hatte. Der 34-Jährige soll am frühen Morgen seine Exfreundin belästigt haben, der neue Freund alarmierte daher per Notruf die Polizei. Die Beamten versuchten, den Mann zu beruhigen. Dennoch habe der 34-Jährige die Beamten aus unmittelbarer Nähe bedroht und schließlich einen Schuss abgegeben. Das Landeskriminalamt in München hat Ermittlungen aufgenommen.

