Manila (AFP) Auf dem Weg an die Spitze des philippinischen Staates hat Benigno Aquino sogar einen Anschlagsversuch überlebt, doch einen Feind kann er nicht besiegen: Blumen. Wegen einer neuerlichen allergischen Reaktion könne der 53-jährige Präsident einen Tag lang nicht seinen Amtsgeschäften nachgehen, sagte Aquinos Sprecherin Abigail Valte am Donnerstag in Manila. Sobald der Staatschef Blumen zu nahe komme, reagiere er allergisch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.