Nächtliche Ausgangssperre nach blutigen Zusammenstößen in Ägypten

Kairo (dpa) - Der blutige Konflikt in Ägypten hat eine nächtliche Ruhepause eingelegt. Nach den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Islamisten und Sicherheitskräften, in deren Verlauf gestern fast 300 Menschen ums Leben kamen, beendete die von der Führung verordnete nächtliche Ausgangssperre zunächst die Zusammenstöße. Fernsehbilder aus der Nacht zeigten gespenstisch anmutende Szenen: Während auf den Straßen Kairos fast ausschließlich Militärfahrzeuge unterwegs waren, sorgten brennende Autowracks für eine schaurige Kulisse.

Wikileaks-Informant Manning entschuldigt sich für Taten

Washington (dpa) - Der Wikileaks-Informant Bradley Manning hat sich vor Gericht entschuldigt. Es tue ihm leid, dass seine Taten den USA Schaden zugefügt hätten, sagte der 25 Jahre alte US-Obergefreite laut CNN vor einem Militärgericht in Fort Meade. Er habe Menschen helfen, aber nicht verletzen wollen. Manning war vor rund zwei Wochen unter anderem wegen Spionage, Geheimnisverrats, Computerbetrugs und Diebstahls für schuldig erklärt worden. Das genaue Strafmaß soll noch im August verkündet werden.

Justizministerin sieht Europäer in Spähaffäre weiter in der Pflicht

Berlin (dpa) - Trotz des Versprechens der USA für mehr Transparenz bei den Geheimdiensten sieht die Bundesjustizministerin die Europäer weiter in der Pflicht. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schrieb Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die Ansätze zur Selbstkritik in den Vereinigten Staaten könnten nur durch "harten Druck" zu Konsequenzen in der Gesetzgebung führen. Beispielsweise müssten die USA zusichern, dass personenbezogene Daten, die ihnen im Rahmen bestehender Abkommen übermittelt wurden, sicher sind.

Chemiewaffeninspektion in Syrien kann laut UN beginnen

New York (dpa) - Jetzt dürfen UN-Experten doch nach Syrien reisen, um zu überprüfen, ob im Bürgerkrieg Chemiewaffen eingesetzt wurden. Allerdings sind vor dem Abflug noch viele Fragen offen, unter anderem, wie viele Orte die Experten untersuchen dürfen. Damaskus habe die für eine "angemessene, sichere und wirksame Mission" nötigen Modalitäten akzeptiert, teilte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon über einen Sprecher mit. Laut Vereinbarung mit der syrischen Regierung würden die Experten bis zu 14 Tage im Land bleiben.

SPD will Strompreissenkungen erzwingen

Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück will im Falle eines Wahlsiegs die Energieversorger notfalls dazu zwingen, ihre Tarife zu senken. Man werde die Anbieter dazu verpflichten, ihre Grundversorgertarife an die Bundesnetzagentur zu melden, heißt es einem Zehn-Punkte-Plan, den Steinbrück mit Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig vorstellen will. Wenn Tarife vom niedrigsten Vergleichspreis in einer Region um über zehn Prozent nach oben abweichen, soll die Bundesnetzagentur regulierend eingreifen.

Bundeszuschuss in Rentenkasse steigt laut "Bild" auf 90 Milliarden

Berlin (dpa) - Die Ausgaben des Bundes für die Renten steigen in den kommenden Jahren laut "Bild"-Zeitung dramatisch an. Das Blatt beruft sich auf den Finanzplan des Bundes. Danach sollen die Zuschüsse in die Rentenversicherung von 81,2 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 90,1 Milliarden Euro im Jahr 2017 steigen. Die Leistungen an die Gesetzliche Rentenversicherung seien seit Jahren die größte Ausgabenposition im Bundeshaushalt, heißt es nach Angaben der Zeitung im Finanzplan.