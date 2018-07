Köln (SID) - Der frühere Radprofi Andreas Klier hat den Gebrauch von Dopingmitteln während seiner aktiven Laufbahn gestanden. Der 37-Jährige, der im Mai seine Karriere für beendet erklärt hatte, gab die Einnahme von Epo, Wachstumshormonen, Kortison sowie Bluttransfusionen im Zeitraum von 1999 bis 2006 zu. Klier wurde von der US-Antidoping-Behörde USADA für sechs Monate gesperrt. Zudem wurden ihm alle Erfolge ab dem 21. Juli 2005 aberkannt, darunter ein Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt 2007.

"Auf dem Weg in die Spitzenregionen des Sports habe ich den falschen Weg eingeschlagen, das tut mit sehr leid", so Klier in einer Mitteilung von Slipstream Sports, der Betreibergesellschaft des Teams Garmin-Sharp. "In meinem Herzen spüre ich, dass ich mit der Wahrheit ans Licht gehen und den entsprechenden Behörden zusammenzuarbeiten muss. Das ist der richtige Weg. Ich übernehme die Verantwortung für meine Verfehlungen und akzeptiere die Strafen, die diese nach sich ziehen", sagte Klier.

Die USADA, die im Vorjahr die einstige Rad-Ikone Lance Armstrong des Dopings überführt und zu Fall gebracht hatte, begrüßte Kliers Geständnis. "Wir danken unseren deutschen Partnern von der Nationalen Anti Doping Agentur und befürworten Herrn Kliers Schritt, ein umfassendes und ehrliches Geständnis über die Dopingkultur im Radsport abzulegen", sagte USADA-Chefermittler Travis Tygart. Man wisse, dass es weiterhin zahlreiche Fahrer gebe, die wie Klier wichtige Informationen zu diesem Thema liefern könnten.

Klassiker-Spezialist Klier begann seine 1999 seine Profilaufbahn. Nach einer Zwischenstationen bei der niederländischen Mannschaft Farm Frites wechselte er 2001 zum Team T-Mobile um den inzwischen ebenfalls dopinggeständigen früheren Top-Sprinter Erik Zabel sowie den einzigen deutschen Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich. Während Zabel zuletzt ein umfangreiches Geständnis ablegte und mit der NADA kooperiert, gab Ullrich nur Blutdoping-Behandlungen beim umstrittenen spanischen Sportmediziner Eufemiano Fuentes. Beide standen zuletzt auf der Epo-Liste des französischen Senates.

Klier hatte im Mai seine Karriere für beendet erklärt. Seither war der Münchner für das amerikanische Team Garmin-Sharp als Sportlicher Leiter tätig, für das er seit 2011 in die Pedale getreten hatte. Trotz seiner Doping-Beichte darf Klier sein Amt bei Garmin, das vom ebenfalls geständigen Ex-Profi Jonathan Vaughters (USA) geleitet wird, weiterhin ausüben.