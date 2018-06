Nairobi (AFP) Soldaten der Afrikanischen Union (AU) werden verdächtigt, an einer Gruppenvergewaltigung einer somalische Frau beteiligt gewesen zu sein. Wegen der Anschuldigungen gegen Angehörige der AU-Mission in Somalia (Amisom) werde intern ermittelt, erklärten die Streitkräfte am Donnerstag. Die Truppe verurteile Missbrauch und sexuelle Ausbeutung "auf das Schärfste" und werde nötigenfalls "angemessene Konsequenzen ziehen", hieß es in der Stellungnahme.

