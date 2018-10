Paris (dpa) - Mit dem Ferienmonat August bekommt selbst das sonst so turbulente Paris die Anmutung einer ruhigen Stadt. Leer gefegte Straßen erlauben dann sogar vor der Opéra Garnier mitten im Herzen der Metropole ein minutenlanges Videoprojekt ohne jeden Verkehr soweit das Auge reicht.

In vielen Bistros und Restaurants nutzen die Besitzer die kollektive Abwesenheit der Hauptstädter zum großen Renovierungstaumel mit Sommer-Putz. An allen Ecken und Enden wird in Cafés und Kneipen gehämmert, umgebaut und frisch gestrichen. Zur "Rentrée" (der Rückkehr) nach den Ferien, dem großen Neustart der Stadt Anfang September, soll dann für den "apéro" schließlich alles wieder "très chic" sein.