New York (AFP) - (AFP) Nach den tödlichen Unruhen in Ägypten wird der UN-Sicherheitsrat offenbar noch am Donnerstagnachmittag (23.30 Uhr MESZ) zu einer Dringlichkeitssitzung in New York zusammentreten. Das verlautete wenige Stunden zuvor aus Diplomatenkreisen. Frankreich, Großbritannien und Australien hatten eine solche Sondersitzung der 15 Mitgliedstaaten beantragt. Einem Diplomaten zufolge ist eine öffentliche Erklärung des Sicherheitsrats aber unwahrscheinlich.

