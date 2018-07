Berlin (dpa) - Die deutsche Wirtschaft will sich trotz der blutigen Unruhen in Ägypten nach Erkenntnissen des DIHK nicht aus dem nordafrikanischen Land zurückziehen. Es gebe bisher keine entsprechenden Signale. Die Unternehmen, die vor Ort seien, würden nicht das Handtuch werfen, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier, in Berlin der dpa. Dies habe sich schon bei früheren Unruhen gezeigt. Diese richteten sich nicht gegen Ausländer.

